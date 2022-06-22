Фенербахче запропонував Динамо зіграти матч Ліги чемпіонів у Молдові

Фенербахче зацікавлений у проведенні матчу у Молдові

Джерело - tribuna.

Фенербахче запропонував Динамо зіграти домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів у Молдові.

Про це повідомляє Fotospor.

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Турецька сторона ініціювала провести зустріч у столиці країни, Кишиневі. Серед інших варіантів, які наразі розглядаються – Варшава (Польща) та Бухарест (Румунія).

Відзначається, що Фенербахче готовий передати Динамо всі виручені кошти з матчу. Якщо гра все ж відбудеться в Молдові, то в Кишиневі очікується понад 10 тисяч уболівальників турецької команди, які без проблем можуть перетинати кордон. Українському клубу в такому випадку дозволено зарезервувати половину місць вибраної арени.

Нагадаємо, матч Динамо - Фенербахче може відбутися в Лодзі.