Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 1989
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка
Сьогодні 08:30 746
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
Вчора 23:00 454
Михайлюк залишиться в Торонто в наступному сезоні
Вчора 21:37 318
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
Вчора 15:55 566
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті
Вчора 13:13 1368
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
Вчора 10:25 441
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
20.06.2022 22:10 595
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
20.06.2022 20:24 498
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
20.06.2022 20:11 510
Прямі трансляції

В Іспанії заарештували 10 гравців у підозрі в договірних матчах

Сьогодні 12:37 100 0
У затриманні брали участь Європол та Інтерпол
В Іспанії заарештували 10 гравців у підозрі в договірних матчах

Джерело - tribuna.

В Іспанії заарештували 10 гравців 4-го та 5-го дивізіонів.

Про це повідомляє Football Espana з посиланням на реліз іспанської поліції.

Футболісти підозрюються у причетності до організації договірних матчів.

Як стверджує Mundo Deportivo, арешти були зроблені на півдні та заході Іспанії – у Бадахосі, Севільї, Альмерії, Кадісі та Санлукарі-де-Баррамеді.

В операції, окрім поліції, брали участь Європол та Інтерпол. Згідно зі звітом, гравцям доручали переконатися, що матч закінчиться з певним результатом, після чого робилися великі ставки, а відповідні футболісти отримували частину прибутку.

Зазначається, що це перший резонансний випадок договірних матчів в іспанському футболі з 2014 року.

Читайте також: Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу

Коментарі ()
Популярне зараз
Фулгем підготував контракт для Ярмоленка Фулгем підготував контракт для Ярмоленка 746
Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові 788
Вернидуб пояснив прихід у Кривбас Вернидуб пояснив прихід у Кривбас 591
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО 1036
Усик та Джошуа влаштували першу битву поглядів перед боєм Усик та Джошуа влаштували першу битву поглядів перед боєм 1260
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні 566
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58437
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68726 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245145
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20956
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5478
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168277 3