В Іспанії заарештували 10 гравців у підозрі в договірних матчах

У затриманні брали участь Європол та Інтерпол

Джерело - tribuna.

В Іспанії заарештували 10 гравців 4-го та 5-го дивізіонів.

Про це повідомляє Football Espana з посиланням на реліз іспанської поліції.

Футболісти підозрюються у причетності до організації договірних матчів.

Як стверджує Mundo Deportivo, арешти були зроблені на півдні та заході Іспанії – у Бадахосі, Севільї, Альмерії, Кадісі та Санлукарі-де-Баррамеді.

В операції, окрім поліції, брали участь Європол та Інтерпол. Згідно зі звітом, гравцям доручали переконатися, що матч закінчиться з певним результатом, після чого робилися великі ставки, а відповідні футболісти отримували частину прибутку.

Зазначається, що це перший резонансний випадок договірних матчів в іспанському футболі з 2014 року.

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