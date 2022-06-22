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Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України

Сьогодні 09:55 340 0
Маркевич прокоментував роботу в УАФ
Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Мирон Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Мирон Маркевич працював в УАФ лише заради того, щоб в майбутньому очолити збірну України.

Про це розповів сам фахівець.

"Я готовий працювати. Чесно кажучи, я працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну. В принципі, ми так і домовлялися, що Шевченко відходить і… На жаль, не сталося.

Зараз я вільний. Не дивлячись, що мені вже за 70, в мене є здоров’я, наснага. Стараюся тримати себе в формі. Вчора почався чемпіонат області серед ветеранів, я граю за Рух", – сказав Маркевич.

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