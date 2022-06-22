Маркевич: Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну України

Український тренер Мирон Маркевич працював в УАФ лише заради того, щоб в майбутньому очолити збірну України.

Про це розповів сам фахівець.

"Я готовий працювати. Чесно кажучи, я працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну. В принципі, ми так і домовлялися, що Шевченко відходить і… На жаль, не сталося.

Зараз я вільний. Не дивлячись, що мені вже за 70, в мене є здоров’я, наснага. Стараюся тримати себе в формі. Вчора почався чемпіонат області серед ветеранів, я граю за Рух", – сказав Маркевич.