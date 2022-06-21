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Барселона оголосила про переїзд з Камп Ноу

Сьогодні 14:55 275 0
Барселона розпочинає масштабну реконструкцію домашньої арени
Барселона оголосила про переїзд з Камп Ноу
#Барселона, #Лапорта, #Ла-Ліга

Джерело - football24.

Домашній стадіон Барселони закриють на реконструкцію.

Про це розповів президент іспанського клубу Жуан Лапорта.

Через початок реконструкції домашньої арени каталонці сезон 2023/24 будуть змушені грати в іншому місці. Очікується, що вже восени 2024 року Камп Ноу зможе приймати до 50% звичної місткості, а ще через рік реконструкція буде завершена повністю.

"Для Барселони буде честю грати на Естаді Олімпік Льюїс Компані в сезоні 2023/24 під час робіт над проектом "Espai Barça". Цього літа будівництво розпочнеться на 1-му/2-му рівнях, і коли основні роботи будуть завершені на 3-му рівні/даху, ми гратимемо тут.

Ми говоримо про культовий стадіон, де відбулися Олімпійські ігри у Барселоні. Це міжнародний орієнтир для міста. Ми хотіли б, щоб у сезоні 2023/24 ця арена стала епіцентром підтримки Барси", – заявив Лапорта.

Нагадаємо, Барселона запропонувала 50 млн євро Баварії за Левандовського.

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