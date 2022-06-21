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Брітні Спірс стала уболівальницею Манчестер Сіті

Сьогодні 11:39 142 0
Брітні Спірс уболіває за Манчестер Сіті
Брітні Спірс стала уболівальницею Манчестер Сіті
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Американська співачка Брітні Спірс стала уболівальницею Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Daily Star.

Симпатію до англійського клубу співачці прищепив її новий чоловік Сем Асгарі.

"Як тільки нам стало відомо, що Брітні була фанаткою Сіті, ми запустили механізм, щоб запросити її на стадіон в наступному сезоні. Сем деякий час стежить за Сіті і відвідував VIP-екскурсію по нашій тренувальній базі, що було для нього великим кайфом.

Було б чудово, якби він взяв з собою Брітні, коли наступного разу прийде на матч. Вона є однією з найбільших зірок світу, те, що вона стала нашою вболівальницею, – це блискуче. Можливо, одного дня вона також зможе виступити на Етіхад. Якби Брітні та Сем прийшли та зустрілися з Пепом, це стало б справжнім переворотом", – сказав представник Ман Сіті.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вимагає у Челсі 70 млн євро за трансфер Стерлінга.

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