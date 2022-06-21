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Арсенал близький до трансферу Жезуса

Сьогодні 15:27 164 0
Габріел Жезус влітку може змінити клуб
Арсенал близький до трансферу Жезуса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жезус, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Габріел Жезус може стати першим значним вихідним трансфером Манчестер Сіті у літнє вікно.

Про це повідомляє Goal.com.

Бразильський нападник все ближче до переходу в Арсенал.

Ман Сіті оцінює гравця, у якого залишився ще рік за контрактом, у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що клуб досягне згоди з "канонірами".

Раніше Сіті відхилив пропозицію Арсенала у розмірі 30 млн фунтів, проте нова пропозиція з бонусами за виступи футболіста може наблизити суму до вимог "містян".

25-річний Жезус забив 8 голів та віддав 8 асистів у минулому сезоні АПЛ.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче заробити понад 100 млн євро на трансферах Жезуса та Стерлінга.

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