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Туран вирішив завершити кар'єру

Сьогодні 13:54 266 0
Туран отримає посаду в рідному клубі
Туран вирішив завершити кар'єру
#Туран

Джерело - football24.ua.

Турецький форвард Арда Туран припинив виступи на професіональному рівні.

Про це повідомляє Telecomasia.net.

У 35-річного футболіста закінчився контракт з Галатасараєм, і продовжувати його сторони не будуть. Відтак, Туран вирішив завершити кар'єру футболіста.

Арда Туран залишиться у стамбульському клубі й отримає посаду в спортивному департаменті.

На клубному рівні найбільшу кількість матчів Туран провів у складі рідного Галатасарая (240 поєдинків – 49 голів). Також виступав за Атлетіко (178 – 22) та Барселону (55 – 15). За зібрну Туреччини провів 100 матчів, у яких забив 16 голів.

Нагадаємо, гравець Барселони засуджений до тюремного ув'язнення за бійку у клубі.

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