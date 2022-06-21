Гіггз: Я не визнаю себе винним

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз пояснив свою відставку.

Про це розповів сам фахівець.

"Після довгих роздумів я негайно покидаю свою посаду головного тренера збірної Уельсу. Для мене було честю та привілеєм керувати збірною своєї країни, але я вважаю абсолютно правильним те, що тепер футбольна асоціація Уельсу, тренерський штаб та гравці зможуть готуватися до турніру з упевненістю, ясністю та без спекуляцій навколо посади їхнього головного тренера.

Як було широко розрекламовано, я не визнав себе винним у кримінальних звинуваченнях у Королівському суді Манчестера. Хоча я впевнений у нашому судовому процесі, сподівався, що справу буде розглянуто раніше, щоб я міг поновити свої управлінські обов'язки.

Я не хочу, щоб інтерес до цієї справи, що триває, якимось чином вплинув, дестабілізував або поставив під загрозу підготовку країни до чемпіонату світу. Я пишаюся своїм послужним списком і завжди дорожитиму тими особливими часами", - сказав Гіггз.