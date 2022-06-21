Джерело - Чемпіон.
Шахтар у наступному сезоні імовірно базуватиметься у Польщі.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
Причиною такого рішення є бажання бодай частково зберегти в складі легіонерів. Гірники їздитимуть на матчі внутрішнього чемпіонату до України. Найбільш вірогідним місцем проведення ігор першості є Львів.
Підготовка клубу до сезону розпочнеться в середині серпня. Збір планується у Польщі, після чого буде виїзд до Нідерландів. Разом з тим у планах клубу – продовження серії благодійних матчів, один з яких у серпні попередньо проти чемпіона Португалії Порту.
Нагадаємо, Шахтар продав Нереса.