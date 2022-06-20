Перес: Рюдігер прийняв найвеличніший виклик у своїй кар'єрі

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес задоволений підписанням німецького захисника Антоніо Рюдігера.

Про це заявив сам функціонер.

"Сьогодні знову один із особливих днів у Реалі, бо сьогодні до нас приєднується один із тих великих гравців, які допоможуть команді продовжувати ставати кращими. Антоніо Рюдігер - один з найкращих захисників у світі. Відтепер ви частина великої сім'ї, в якій вимагатимуть від вас всього з першої хвилини.

Антоніо, ви прийняли найбільший виклик у своїй кар'єрі, і ми переконані, що почнете писати свою власну історію", - сказав Перес.