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Нурієв перейшов у Сабах

Сьогодні 16:41 110 0
Деталі контракту не уточнюються
Нурієв перейшов у Сабах
#Анатолій Нурієв

Джерело - Tribuna.com.

Колишній футболіст Колоса Анатолій Нурієв став гравцем азербайджанського Сабаха.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

Деталі контракту з 26-річним українцем з азербайджанським паспортом не уточнюються. За інформацією Тransfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

"Я дуже перейти в Сабах. Тут знайомі обличчя. Вірю, що скоро адаптуюся до своєї нової команди. Я не можу дочекатися, щоб почати тренуватися і зустріти своїх нових одноклубників та тренерів. Я сподіваюся, що наступний сезон буде для нас вдалим і ми досягнемо своєї мети", - сказав Нурієв.

В достроково завершеному сезоні УПЛ нападник забив 1 гол та зробив 1 асист у 13 матчах. Після повномасштабного вторгнення пішов до оренди в Сумгайит, відзначився 1 забитим м’ячем у 5 зустрічах.

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