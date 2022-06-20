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Нерес погодився на зниження зарплати заради трансферу у Бенфіку

Сьогодні 10:41 166 0
Нерес погодився на зниження зарплати заради трансферу у Бенфіку
Нерес погодився на зниження зарплати заради трансферу у Бенфіку
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Давід Нерес

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Давід Нерес найближчим часом стане гравцем Бенфіки.

Про це повдіомляє Jornal de Notícias.

Напередодні бразилець прилетів до Лісабона, де тепер має пройти медогляд та підписати особистий контракт.

Відомо, що заради переходу у Бенфіку Нерес пішов на зниження заробітної плати. Це питання раніше було проблемою для завершення трансферу, бо платити Нересу понад 3 млн євро на рік, як той отримував у Шахтарі, португальський клуб відмовлявся.

Раніше повідомлялося, що Бенфіці Нерес обійдеться у 12 мільйонів євро, які будуть вираховані з боргу "гірників" перед португальцями за Педріньо, що складає 15 млн євро.

Нагадаємо, Лаціо завершує трансфер бразильського півзахисника Шахтаря.

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