Динамо продовжує допомагати українській армії

Динамо допомагає українським воїнам

Динамо продовжує свою гуманітарну місію, всіляко допомагаючи Збройним силам України та всім.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

До клубу звернулися представники одного з військових підрозділів із проханням закупити для них необхідні речі для перебування на передовій лінії. Керівництво Динамо оперативно відреагувало на звернення, оплатило всі рахунки – і речі, необхідні бійцям, уже в них на руках.

Воїни підрозділу висловили подяку ФК Динамо. У свою чергу представники клубу подякували бійцям за мужність, патріотизм та щоденну боротьбу за свободу нашої країни.

Більше того, тепер на передовій буде свій Динамо. Такий позивний отримав один із бійців, якого раніше кликали Філя. Саме він, журналіст за професією та покликанням, підтримував зв'язок із нашим клубом.