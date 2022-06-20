Український хавбек перейшов у польський клуб

Владислав Охрончук змінив команду

Український півзахисник Владислав Охрончук продовжить кар'єру у ЛКС.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Лодзі.

Контракт з командою другого за силою польського дивізіону вступить у силу з 1 липня і буде діяти до літа 2024 року. Також в угоді передбачена опція продовження ще на один сезон. Українець перебрався в ЛКС на правах вільного агента – з січня цього року він грав за інший клуб Першої ліги Ястшембе (14 матчів, 1 гол, 1 асист).

Нагадаємо, ЛКС за 113 років свого існування 71 рік провів в Екстраклясі і двічі ставав чемпіоном країни (1958 і 1998 рр.). Минулий сезон завершив на 10 сходинці Першої ліги.

Нагадаємо, стартові матчі українських клубів відбудуться у Польщі.