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Український хавбек перейшов у польський клуб

Сьогодні 09:55 220 0
Владислав Охрончук змінив команду
Український хавбек перейшов у польський клуб

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Владислав Охрончук продовжить кар'єру у ЛКС.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Лодзі.

Контракт з командою другого за силою польського дивізіону вступить у силу з 1 липня і буде діяти до літа 2024 року. Також в угоді передбачена опція продовження ще на один сезон. Українець перебрався в ЛКС на правах вільного агента – з січня цього року він грав за інший клуб Першої ліги Ястшембе (14 матчів, 1 гол, 1 асист).

Нагадаємо, ЛКС за 113 років свого існування 71 рік провів в Екстраклясі і двічі ставав чемпіоном країни (1958 і 1998 рр.). Минулий сезон завершив на 10 сходинці Першої ліги.

Нагадаємо, стартові матчі українських клубів відбудуться у Польщі.

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