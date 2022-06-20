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Гетце може повернутися у Бундеслігу

Сьогодні 12:39 206 0
Маріо Гетце може змінити клуб
Гетце може повернутися у Бундеслігу
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Маріо Гетце, #ПСВ, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Півзахисник ПСВ та збірної Німеччини Маріо Гетце отримав кілька варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомляє Sky Sport. 

Нещодавно з'явилась інформація про зацікавленість Айнтрахта у підписанні 30-річного хавбека, у контракті якого є прописана клаусула в розмірі 4 мільйони євро. Підігрів чутки захисник франкфуртців Мартін Гінтереггер.

"Я не знаю його особисто, але як гравець він нам би чудово підійшов. Це саме те, що нам потрібно. Це те, що ми втратили після відходу Аміна Юнеса (перейшов вільним агентом в Аль-Іттіфак взимку – прим.)", – відзначив Гінтереггер.

Окрім Айнтрахта, у трансфері Гьотце зацікавлені Бенфіка, Інтер Маямі та Мілан.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка запропонує ПСВ 8 млн євро за Гетце.

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