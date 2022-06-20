Гетце може повернутися у Бундеслігу

Маріо Гетце може змінити клуб

Півзахисник ПСВ та збірної Німеччини Маріо Гетце отримав кілька варіантів продовження кар'єри.

Про це повідомляє Sky Sport.

Нещодавно з'явилась інформація про зацікавленість Айнтрахта у підписанні 30-річного хавбека, у контракті якого є прописана клаусула в розмірі 4 мільйони євро. Підігрів чутки захисник франкфуртців Мартін Гінтереггер.

"Я не знаю його особисто, але як гравець він нам би чудово підійшов. Це саме те, що нам потрібно. Це те, що ми втратили після відходу Аміна Юнеса (перейшов вільним агентом в Аль-Іттіфак взимку – прим.)", – відзначив Гінтереггер.

Окрім Айнтрахта, у трансфері Гьотце зацікавлені Бенфіка, Інтер Маямі та Мілан.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка запропонує ПСВ 8 млн євро за Гетце.