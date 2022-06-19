ТОП-клуби АПЛ цікавляться Милинковичем-Савичем

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед, Челсі та Ньюкасл цікавляться півзахисником Лаціо Сергієм Милинковичем-Савичем.
Про це повідомляє CalcioMercato.com.
До Італії повернувся спортивний директор римлян Ігли Таре, який провів зустрічі з англійськими командами.
Відлякує потенційних покупців сума трансферу – президент римлян Клаудіо Лотіто просить за футболіста 65 мільйонів євро. Зазначимо, що попри наявність інтересу з боку Ювентуса, Лаціо хоче продати гравця за кордон.
Інші проблеми у можливому переході серба полягають в тому, що головний тренер Ман Юнайтед Ерік тен Гаг надає перевагу Френкі де Йонгу з Барселони, а Ньюкасл не потрапив до єврокубків.
Чинний контракт гравця спливає у 2024 році.
Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич хоче залишитись в чемпіонаті Італії.