ТОП-клуби АПЛ цікавляться Милинковичем-Савичем

Сергій Милинкович-Савич може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед, Челсі та Ньюкасл цікавляться півзахисником Лаціо Сергієм Милинковичем-Савичем.

Про це повідомляє CalcioMercato.com.

До Італії повернувся спортивний директор римлян Ігли Таре, який провів зустрічі з англійськими командами.

Відлякує потенційних покупців сума трансферу – президент римлян Клаудіо Лотіто просить за футболіста 65 мільйонів євро. Зазначимо, що попри наявність інтересу з боку Ювентуса, Лаціо хоче продати гравця за кордон.

Інші проблеми у можливому переході серба полягають в тому, що головний тренер Ман Юнайтед Ерік тен Гаг надає перевагу Френкі де Йонгу з Барселони, а Ньюкасл не потрапив до єврокубків.

Чинний контракт гравця спливає у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич хоче залишитись в чемпіонаті Італії.