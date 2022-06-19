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ТОП-клуби АПЛ цікавляться Милинковичем-Савичем

Сьогодні 20:13 104 0
Сергій Милинкович-Савич може продовжити кар'єру в АПЛ.
ТОП-клуби АПЛ цікавляться Милинковичем-Савичем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лаціо, #Манчестер Юнайтед, #Милинкович-Савич, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед, Челсі та Ньюкасл цікавляться півзахисником Лаціо Сергієм Милинковичем-Савичем.

Про це повідомляє CalcioMercato.com.

До Італії повернувся спортивний директор римлян Ігли Таре, який провів зустрічі з англійськими командами.

Відлякує потенційних покупців сума трансферу – президент римлян Клаудіо Лотіто просить за футболіста 65 мільйонів євро. Зазначимо, що попри наявність інтересу з боку Ювентуса, Лаціо хоче продати гравця за кордон.

Інші проблеми у можливому переході серба полягають в тому, що головний тренер Ман Юнайтед Ерік тен Гаг надає перевагу Френкі де Йонгу з Барселони, а Ньюкасл не потрапив до єврокубків.

Чинний контракт гравця спливає у 2024 році. 

Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич хоче залишитись в чемпіонаті Італії.

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