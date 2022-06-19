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Роналдо хоче підписати Марсело та Алвеса у Вальядолід

Сьогодні 15:37 178 0
Клуб легендарного бразильця повернувся у Ла-Лігу
Роналдо хоче підписати Марсело та Алвеса у Вальядолід
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Марсело, #Роналдо, #Футбольні трансфери, #Дані Алвес

Джерело - UOL.

Вальядолід має намір оформити декілька трансферів після повернення в Ла-Лігу.

Про це повідомляє UOL.

Приєднатися до команди можуть Марсело та Дані Алвес. Вони залишили Реал і Барселону як вільні агенти.

Роналдо, який володіє 51% акцій клубу і є його президентом, хоче підписати двох колишніх партнерів по збірній з метою збільшення привабливості клубу для спонсорів.

"Феномен" сподівається, що Марсело та Дані Алвес підуть на значне скорочення зарплати, оскільки платити їм стільки, скільки вони отримували у колишніх командах, Вальядолід не в змозі.

Нагадаємо, Марсело має намір залишитися в Ла-Лізі.

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