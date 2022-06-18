Кополовець: Хай Шахтар поживе у шкурі звичайної команди

Шахтар через втрату гравців-легіонерів підрівняється до інших команд УПЛ.

Про це заявив відомий український ексфутболіст Михайло Кополовець.

"Нехай Шахтар поживе у шкурі звичайної команди, подивимося на що здатний. Більшість команд грають за рахунок українських футболістів. А Шахтар зараз підрівняється до інших команд, і подивимося, як він гратиме.

Коли є мільярди грошей, то так, звісно, ​​легше грати у футбол. Це як БМВ із жигулем на автобані, коли будь-які футболісти, на будь-який смак, за будь-які гроші. А зараз подивимося, як Шахтар виглядатиме. Я не кажу, що він погано гратиме, але легіонери - це завжди була серйозна сила гірників", - сказав Кополовець.