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Кополовець: Хай Шахтар поживе у шкурі звичайної команди

Сьогодні 22:10 43 0
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Кополовець: Хай Шахтар поживе у шкурі звичайної команди
#Шахтар, #Михайло Кополовець

Джерело - FanDay.

Шахтар через втрату гравців-легіонерів підрівняється до інших команд УПЛ.

Про це заявив відомий український ексфутболіст Михайло Кополовець.

"Нехай Шахтар поживе у шкурі звичайної команди, подивимося на що здатний. Більшість команд грають за рахунок українських футболістів. А Шахтар зараз підрівняється до інших команд, і подивимося, як він гратиме.

Коли є мільярди грошей, то так, звісно, ​​легше грати у футбол. Це як БМВ із жигулем на автобані, коли будь-які футболісти, на будь-який смак, за будь-які гроші. А зараз подивимося, як Шахтар виглядатиме. Я не кажу, що він погано гратиме, але легіонери - це завжди була серйозна сила гірників", - сказав Кополовець.

Раніше Кополовець підтримав бажання проведення УПЛ в Україні.

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