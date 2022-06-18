Легендарний голкіпер прийняв важливе рішення

Легендарний голкіпер-бомбардир Хосе Луїс Чилаверт вирішив балотуватися у президенти Парагваю.

Про це повідомляє mercopress.com.

56-річного ексфутболіста підтримує Молодіжна партія; його програма заснована на диджиталізації економіки, масштабній реформі освіти та боротьбі з порушеннями прав людини в країні.

Хосе Луїс відомий переважно завдяки 62 забитим голам - це другий результат в історії футболу для воротаря після Рожеріо Сені.

Минулого місяця парагваєць був засуджений на рік умовно за наклеп на адресу голови КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгеса, якого називав "корупціонером".

Досі лише одному футболісту вдалося очолити державу - це Джордж Веа з Ліберії.