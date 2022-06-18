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Пятов: Готувався до прощання зі збірною ще рік тому

Сьогодні 21:10 106 0
Воротар Шахтаря - про завершення кар'єри у збірній України
Пятов: Готувався до прощання зі збірною ще рік тому
#Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився емоціями від завершення кар'єри у збірній України.

"Я готувався до прощання зі збірною ще рік тому. Та, як ви знаєте, доля вирішила інакше. Або просто хлопці у збірній за мною скучили та вирішили похворіти всі разом, щоб я повернувся.

Команда покликала - пішов. Головне завдання: вихід на ЧС. Протягом року неодноразово думав про останній матч. А ось у сам день гри був максимально сконцентрований на грі та не відволікався на свої особисті думки. Чому? Професійна звичка. Особисті емоції - на другому плані, а цілі команди – на першому. Гра офіційна. Втрачати очки не мали права. Досвід відбору на ЧС показав, що концентрація повинна бути й на додаткових хвилинах дуже високою.

Вибух емоцій стався вже після фінального свистка. Тут вже прийшло усвідомлення того, що починається нова сторінка життя! Спочатку я намагався стримати емоції, та чим далі, тим складніше це було робити. Коли підходили хлопці, коли в руках опинився мікрофон, коли почав обходити коло. Коли треба було щось сказати назагал, говорив від серця. Це одна з ключових рекомендацій мого психолога. Вважаю, що це дуже потрібний спеціаліст, як в особистому, так і у професійному житті. Але це я усвідомив вже після 30 років.

Усе, що готував, забулося. Зате вийшло щиро. Було б добре, якби все це відбулося на Донбас Арені чи на Олімпійському. Та, зважаючи на обставини сьогодення, вже неймовірно, що все це відбулося", - зазначив Пятов.

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Допис, поширений Андрей Пятов (@piat30)

Раніше Пятов побив рекорд Шовковського.

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