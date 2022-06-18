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Захисник Зорі може перейти до Чорноморця

Сьогодні 17:55 184 0
Вернидуб може змінити клуб
Захисник Зорі може перейти до Чорноморця
#Зоря, #Чорноморець, #Віталій Вернидуб

Джерело - UA-футбол.

Центральний захисник Зорі Віталій Вернидуб новий сезон може розпочати у складі одеського Чорноморця.

Про це повідомляє сайт zaryalg.com.

Моряки наразі є головним кандидатом на підписання оборонця. Відзначимо, що наприкінці червня Вернидуб отримає статус вільного агента і зможе приєднатися до нової команди на безкоштовній основі.

Нагадаємо, що Віталій працював з поточним головним тренером Чорноморця Романом Григорчуком в запорізькому Металурзі та азербайджанській Габалі.

Минулий сезон моряки завершили на 13 місці УПЛ, в той час, як Зоря посіла четверту позицію. Додамо, що Вернидуб офіційно є віцекапітаном луганців, щоправда з вересня він був капітаном через відсутність голкіпера Шевченка.

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