Вернидуб може змінити клуб

Центральний захисник Зорі Віталій Вернидуб новий сезон може розпочати у складі одеського Чорноморця.

Про це повідомляє сайт zaryalg.com.

Моряки наразі є головним кандидатом на підписання оборонця. Відзначимо, що наприкінці червня Вернидуб отримає статус вільного агента і зможе приєднатися до нової команди на безкоштовній основі.

Нагадаємо, що Віталій працював з поточним головним тренером Чорноморця Романом Григорчуком в запорізькому Металурзі та азербайджанській Габалі.

Минулий сезон моряки завершили на 13 місці УПЛ, в той час, як Зоря посіла четверту позицію. Додамо, що Вернидуб офіційно є віцекапітаном луганців, щоправда з вересня він був капітаном через відсутність голкіпера Шевченка.