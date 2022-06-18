Грозний: Збірна України мала проходити Вельс

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний поділився думкою про червневі матчі національної команди.

"Вже понад десять діб минуло з моменту нашого матчу з валлійцями. У тому поєдинку всі ми, українці, хотіли здобуту путівку на мундіаль. Але, на жаль, а таке іноді буває у спорті, везіння було на боці суперника. І тепер щодня після цього матчу ми знайомимося з різними та часто протилежними думками з боку журналістів, експертів, тренерів, гравців, функціонерів, фанатів. Це нормально! Саме це є свободою слова кожної людини. Одні кажуть, що добре грали, але не потрапили на чемпіонат світу – краще було б навпаки. Інші кажуть, що дуже добре, що у збірної є гра, свій стиль, прогрес, динаміка і помітна перспектива. Це означає, що обов'язково прийдуть необхідні результати. Деяка категорія людей є досить категоричною щодо кадрового наповнення гравців збірної та керівництва.

Спробую не повторювати тези, а з позиції тренера поділитися своїми враженнями про червневі матчі нашої збірної. Відразу зазначу, що я підтримував, підтримую і завжди підтримуватиму тренерів і футболістів. Тому що є поняття тренерської етики та солідарності колег. Спробуймо аналізувати розумом, а не емоціями, тому що результати матчів змінити вже не можна.

Навіть чемпіон Євро збірна Італії, програвши Північній Македонії (0:1), не поїде на світовий форум до Катару. Хоча я вважаю, що це неправильно, і чемпіони Європи мають автоматично без кваліфікації грати на чемпіонаті світу. Тому УЄФА має зробити відповідні зміни з цього питання", - сказав Грозний.