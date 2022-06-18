Головне
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Вчора 07:06 871
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
Вчора 18:38 633
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Вчора 08:32 1177
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Вчора 07:18 363
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
16.06.2022 23:11 4099
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
16.06.2022 22:25 443
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
16.06.2022 22:05 513
Маліновський може перейти у Ювентус
16.06.2022 20:39 1016
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
16.06.2022 20:28 971
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
16.06.2022 14:45 446
Прямі трансляції

Кополовець: Може, Супрязі потрібен час, і він заграє у 30 років

Сьогодні 12:30 118 0
Колишній гравець Карпат розповів про форварда Динамо
Кополовець: Може, Супрязі потрібен час, і він заграє у 30 років
#Динамо Київ, #Карпати, #Владислав Супряга, #Михайло Кополовець

Джерело - FanDay.net.

Нападник Динамо Владислав Супряга може розкритися в більш зрілому віці.

Такою думкою поділився колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Супряга - реально талант, але щось заважає йому психологічно. У нього всі дані є. Буває таке, що все у людини є, а вона не може якусь планку переступити. Може, йому потрібен час, і він заграє у 30 років, 28. Але поки що важко йому. Той-таки Мудрик - розкутий, не боїться, біжить, все робить як футболіст хорошого рівня", - сказав Кополовець.

Нагадаємо, Супряга забив перший гол з вересня 2020 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою 1693
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка 633
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо 691
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО 493
Брат захисника Динамо зник у Маріуполі Брат захисника Динамо зник у Маріуполі 838
Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика 450
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53116
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20930
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5363
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24551
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203011
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25460