Кополовець: Може, Супрязі потрібен час, і він заграє у 30 років

Нападник Динамо Владислав Супряга може розкритися в більш зрілому віці.

Такою думкою поділився колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Супряга - реально талант, але щось заважає йому психологічно. У нього всі дані є. Буває таке, що все у людини є, а вона не може якусь планку переступити. Може, йому потрібен час, і він заграє у 30 років, 28. Але поки що важко йому. Той-таки Мудрик - розкутий, не боїться, біжить, все робить як футболіст хорошого рівня", - сказав Кополовець.