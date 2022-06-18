Головне
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Вчора 07:06 871
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
Вчора 18:38 633
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Вчора 08:32 1177
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Вчора 07:18 363
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
16.06.2022 23:11 4098
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
16.06.2022 22:25 443
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
16.06.2022 22:05 513
Маліновський може перейти у Ювентус
16.06.2022 20:39 1016
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
16.06.2022 20:28 971
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
16.06.2022 14:45 446
Прямі трансляції

Ювентус має намір позбутися Ремзі

Сьогодні 08:45 164 0
Сторони готові до спілкування з приводу вирішення майбутнього гравця
Ювентус має намір позбутися Ремзі
#Рейнджерс, #Аарон Ремзі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Ювентус не планує тримати у своєму складі хавбека Аарона Ремзі, який повернувся з оренди в Рейнджерсі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Сторони готові до спілкування з приводу вирішення майбутнього гравця, який отримує 7 млн євро на сезон.

Першим варіантом "б’янконері" був продаж Ремзі, але на нього не знайшлось охочих. Тому Юве розглядає можливість припинення контракту з гравцем.

Пріоритет для клубу - позбутися футболіста до початку липня, чий контракт спливає наступного літа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО 493
Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика 450
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо 688
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою 1692
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка 633
Брат захисника Динамо зник у Маріуполі Брат захисника Динамо зник у Маріуполі 838
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35439
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40271 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12869
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49406 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12474 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23000 4