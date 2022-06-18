Сторони готові до спілкування з приводу вирішення майбутнього гравця

Ювентус не планує тримати у своєму складі хавбека Аарона Ремзі, який повернувся з оренди в Рейнджерсі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Сторони готові до спілкування з приводу вирішення майбутнього гравця, який отримує 7 млн євро на сезон.

Першим варіантом "б’янконері" був продаж Ремзі, але на нього не знайшлось охочих. Тому Юве розглядає можливість припинення контракту з гравцем.

Пріоритет для клубу - позбутися футболіста до початку липня, чий контракт спливає наступного літа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса.