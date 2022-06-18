Джерело - Calciomercato.com.
Ювентус не планує тримати у своєму складі хавбека Аарона Ремзі, який повернувся з оренди в Рейнджерсі.
Про це повідомляє CalcioMercato.
Сторони готові до спілкування з приводу вирішення майбутнього гравця, який отримує 7 млн євро на сезон.
Першим варіантом "б’янконері" був продаж Ремзі, але на нього не знайшлось охочих. Тому Юве розглядає можливість припинення контракту з гравцем.
Пріоритет для клубу - позбутися футболіста до початку липня, чий контракт спливає наступного літа.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готує трансфер півзахисника Ювентуса.