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Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо

Вчора 23:52 142 0
Циганков покине Динамо
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо
#Динамо Київ, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков не збирається підписувати новий контракт зі столичним клубом.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"У Циганкова ще рік контракту з Динамо. Наскільки я розумію, Динамо буде достатньо складно продовжити контракт з Циганковим. Така позиція футболіста. Він готовий відпрацювати цей рік до кінця, а далі вже вирішувати свою долю. Але з іншого боку є шанси, що його можуть продати. Ціна на сьогоднішній момент – 20 мільйонів євро і вище.

Офіційних пропозицій поки що немає. Якщо клуб не піде на зменшення ціни і не буде пропозицій, то Циганкову доведеться ще рік грати за київське Динамо. З огляду на те, як він планує своє майбутнє, він вважає, що по закінченні контракту спробує себе в іншому клубі", – сказав Циганик.

Нагадаємо, у Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова.

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