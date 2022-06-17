Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков не збирається підписувати новий контракт зі столичним клубом.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"У Циганкова ще рік контракту з Динамо. Наскільки я розумію, Динамо буде достатньо складно продовжити контракт з Циганковим. Така позиція футболіста. Він готовий відпрацювати цей рік до кінця, а далі вже вирішувати свою долю. Але з іншого боку є шанси, що його можуть продати. Ціна на сьогоднішній момент – 20 мільйонів євро і вище.

Офіційних пропозицій поки що немає. Якщо клуб не піде на зменшення ціни і не буде пропозицій, то Циганкову доведеться ще рік грати за київське Динамо. З огляду на те, як він планує своє майбутнє, він вважає, що по закінченні контракту спробує себе в іншому клубі", – сказав Циганик.