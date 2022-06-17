Леонардо може стати спортивним директором Валенсії

Раніше його було звільнено з аналогічної посади в ПСЖ і заявив, що звільнення було несправедливим.

Леонардо може стати новим спортивним директором Валенсії.

Про це повдіомляє Marca.

У запрошенні Леонардо зацікавлений новий головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо. Він добре знайомий із бразильцем – вони були партнерами по команді у Мілані, а пізніше Гаттузо був його підопічний, коли Леонардо очолював "россонері" у сезоні 2009/2010.

Сам Леонардо хотів би продовжити кар'єру у Франції. Але якщо привабливих пропозицій від клубів Ліги 1 не буде, то готовий розглянути варіант із Валенсією, за яку виступав як гравець у 1991 – 1993 роках. Наразі посаду спортивного директора "кажанів" обіймає Хосе Анхель Корона.

Раніше ПСЖ призначив нового спортивного директора.