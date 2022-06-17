Бейл зацікавив три клуби АПЛ

Бейл може повернутися в АПЛ

Гарет Бейл має серйозний інтерес серед клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Guardian.

Астон Вілла, Ньюкасл і Тоттенхем стежать за зірковим валлійцем.

Контракт 32-річного Бейла з Реалом завершився, тому він сам шукатиме нове місце роботи. Вінгер нібито хотів залишитися в теплій Іспанії, однак жоден топ-клуб Прімери наразі не виявив інтерес до співпраці. Виходом для Гарета може стати повернення в АПЛ, де значно більше фінансових можливостей.

Раніше повідомлялося, що Рома не зацікавлена у послугах Бейла.