Де Дзербі зацікавив італійський клуб

Роберто Де Дзербі може покинути Шахтар

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі має черговий варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє PianetaSerieB з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Італійська Піза після припинення співпраці Лукофю Д'Анджело продовжує пошуки нового головного тренера.

Одним із варіантів називають Роберто Де Дзербі. Наставник Шахтаря має серйозних конкурентів: Даніеле Де Россі (асистент головного тренера збірної Італії), Філіппо Індзагі (екснаставник Брешії), Ауреліо Андреаццолі (колишній тренер Емполі).

Нагадаємо, Йовичевич може замінити Де Дзербі в Шахтарі.