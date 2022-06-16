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Де Дзербі зацікавив італійський клуб

Сьогодні 16:41 57 0
Роберто Де Дзербі може покинути Шахтар
Де Дзербі зацікавив італійський клуб
#Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі має черговий варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє PianetaSerieB з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Актуально: Де Дзербі не прийняв рішення покинути Шахтар

Італійська Піза після припинення співпраці Лукофю Д'Анджело продовжує пошуки нового головного тренера.

Одним із варіантів називають Роберто Де Дзербі. Наставник Шахтаря має серйозних конкурентів: Даніеле Де Россі (асистент головного тренера збірної Італії), Філіппо Індзагі (екснаставник Брешії), Ауреліо Андреаццолі (колишній тренер Емполі).

Нагадаємо, Йовичевич може замінити Де Дзербі в Шахтарі.

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