Фіорентина готова заплатити за Додо 10-12 млн євро

Донецький клуб наполягає на компенсації у розмірі 15 мільйонів євро

Фіорентина продовжує намагання підписати захисника Шахтаря Додо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Флорентійський клуб готовий зробити гірникам офіційну пропозицію по 23-річному бразильцю у розмірі 10-12 мільйонів євро.

Водночас донецький клуб наполягає на компенсації у розмірі 15 мільйонів євро.

Клуби поки не дійшли згоди у фінансовому питанні, але переговори продовжуються.

Очікується, що директор Шахтаря по футболу Даріо Срна прибуде до Флоренції, ймовірно, у відпустку, але заодно може зустрітися з керівництвом місцевої "Фіорентини".

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за Додо як мінімум 20 мільйонів євро.

Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.