Фіорентина готова заплатити за Додо 10-12 млн євро

Джерело - Tribuna.com.
Фіорентина продовжує намагання підписати захисника Шахтаря Додо.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Флорентійський клуб готовий зробити гірникам офіційну пропозицію по 23-річному бразильцю у розмірі 10-12 мільйонів євро.
Водночас донецький клуб наполягає на компенсації у розмірі 15 мільйонів євро.
Клуби поки не дійшли згоди у фінансовому питанні, але переговори продовжуються.
Очікується, що директор Шахтаря по футболу Даріо Срна прибуде до Флоренції, ймовірно, у відпустку, але заодно може зустрітися з керівництвом місцевої "Фіорентини".
Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за Додо як мінімум 20 мільйонів євро.
Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.