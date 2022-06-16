Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
14.06.2022 23:37 985
Ф'юрі: Я триматиму титул WBC у себе в кишені стільки, скільки захочу
Сьогодні 11:54 106
Збірна України програла Литві у другому контрольному матчі
Сьогодні 08:08 277
ПСЖ звільнив Почеттіно - ЗМІ
Вчора 22:55 521
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Вчора 22:17 5036 1
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
Вчора 17:44 292
Шевченко замінив Продивуса на посаді ФБУ
Вчора 17:28 463
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Вчора 15:18 356
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 1094
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Вчора 08:58 505
Прямі трансляції

Фіорентина готова заплатити за Додо 10-12 млн євро

Сьогодні 10:25 154 0
Донецький клуб наполягає на компенсації у розмірі 15 мільйонів євро
Фіорентина готова заплатити за Додо 10-12 млн євро
#Додо, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Фіорентина продовжує намагання підписати захисника Шахтаря Додо.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Флорентійський клуб готовий зробити гірникам офіційну пропозицію по 23-річному бразильцю у розмірі 10-12 мільйонів євро.

Водночас донецький клуб наполягає на компенсації у розмірі 15 мільйонів євро.

Клуби поки не дійшли згоди у фінансовому питанні, але переговори продовжуються.

Очікується, що директор Шахтаря по футболу Даріо Срна прибуде до Флоренції, ймовірно, у відпустку, але заодно може зустрітися з керівництвом місцевої "Фіорентини".

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за Додо як мінімум 20 мільйонів євро.

Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО "Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО 1499
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 5036 1
Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій Ворскла зіграє з АІКом у кваліфікації до Ліги конференцій 669
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 2073
Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 Соболь - автор найкращого гола Брюгге сезону-2021/22 760
Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни Шевченко: Всі росіяни, яких я знаю, проти війни 633
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 21066
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183554
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12463 2
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10613 2
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174928 6
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14823