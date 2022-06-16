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Селезньов: Буяльський заслуговував на місце у збірній

Сьогодні 15:55 108 0
Нападник Миная - про матчі збірної України в Лізі націй
Селезньов: Буяльський заслуговував на місце у збірній
#Євген Селезньов

Джерело - ТК Футбол.

Не можливо виділити лідера у нинішньому складі збірної України з футболу.

Про це заявив нападник Миная Євген Селезньов.

"У збірній України не можна виділити одного лідера. Є команда та колектив. Ярмоленка можна назвати лідером. Він доводить це у роздягальні та на полі. Є Маліновський, Зінченко, Яремчук, Забарний. Думаю, атмосфера у команді на найвищому рівні.

Не мені судити про склад, але я вважаю, що Буяльський заслуговував на місце у збірній. Він би допоміг команді в цих поєдинках, зокрема, і з Вельсом", - сказав Селезньов.

Раніше Селезньов прокоментував свою позицію щодо російської агресії.

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