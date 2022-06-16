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УЄФА планує створити новий турнір для ТОП-клубів

Сьогодні 08:24 199 0
Планується, що турнір відкриття сезону проходитиме у США в серпні
УЄФА планує створити новий турнір для ТОП-клубів

Джерело - sport.ua.

З 2024 року УЄФА хоче організувати турнір для 4 найсильніших команд Європи, включаючи переможця Ліги чемпіонів останнього сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Команди зіграють за системою фіналу чотирьох: два півфінали, а потім матч за третє місце та фінал.

Планується, що турнір проходитиме у США в середині серпня перед стартом сезону Ліги чемпіонів. В УЄФА вважають, що це популяризація футболу. Але, схоже, за фінансами це дозволить заробити додаткові прибутки.

Керівництво європейського футболу готується до запуску "турніру відкриття" з сезону 2024/25 років.

Нагадаємо УЄФА скасує фінансовий фейр-плей.

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