УЄФА планує створити новий турнір для ТОП-клубів

Планується, що турнір відкриття сезону проходитиме у США в серпні

З 2024 року УЄФА хоче організувати турнір для 4 найсильніших команд Європи, включаючи переможця Ліги чемпіонів останнього сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Команди зіграють за системою фіналу чотирьох: два півфінали, а потім матч за третє місце та фінал.

Планується, що турнір проходитиме у США в середині серпня перед стартом сезону Ліги чемпіонів. В УЄФА вважають, що це популяризація футболу. Але, схоже, за фінансами це дозволить заробити додаткові прибутки.

Керівництво європейського футболу готується до запуску "турніру відкриття" з сезону 2024/25 років.

Нагадаємо УЄФА скасує фінансовий фейр-плей.