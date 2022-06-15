Динамо планує грати єврокубки у Кракові чи Вроцлаві

Джерело - Чемпіон.
Динамо планує проводити матчі єврокубків у Польщі.
Про це повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.
Домашні ігри киян може прийняти Краків або Вроцлав.
У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з Фенербахче. Перші матчі другого раунду відбору пройдуть 19/20 липня, другі – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть вдома.
Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програли, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.
Нагадаємо, Вітіньйо не хоче повертатися в Динамо.