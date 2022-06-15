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Динамо планує грати єврокубки у Кракові чи Вроцлаві

Вчора 23:24 143 0
Динамо планує грати домашні матчі єврокубків у Польщі
Динамо планує грати єврокубки у Кракові чи Вроцлаві
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо планує проводити матчі єврокубків у Польщі.

Про це повідомляє журналіст Дмитро Ільченко.

Домашні ігри киян може прийняти Краків або Вроцлав.

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з Фенербахче. Перші матчі другого раунду відбору пройдуть 19/20 липня, другі – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть вдома.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програли, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, Вітіньйо не хоче повертатися в Динамо.

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