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Вулвергемптон хоче позбутися італійського нападника

Сьогодні 21:55 117 0
Патрік Кутроне влітку може змінити клуб
Вулвергемптон хоче позбутися італійського нападника
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вулвергемптон, #Кутроне, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Патрік Кутроне, який належить англійському Вулвергемптону, залишить клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Контракт футболіста з англійським клубом чинний до літа 2023 року, тому Вулвергемптон планує щось на ньому заробити. За інформацією журналіста, італієць 24-річний форвард цікавий деяким клубам з турецької Суперліги.

Нагадаємо, що Кутроне перейшов у Вулвергемптон у 2019 році з Мілана, але так і не зміг себе зарекомендувати. 

Минулий сезон він провів у оренді в Емполі, де у 28 матчах Серії А забив три голи. Також він грав за Мілан, Фіорентину та Валенсію.

Раніше Манчестер Юнайтед виділив 53 млн євро на трансфер гравця Вулвергемптона.

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