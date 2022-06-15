Манчіні: Були й хороші моменти у матчі з Німеччиною

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оцінив розгромну поразку 2:5 від Німеччини у Лізі націй.

Про це розповів сам фахівець.

"Сумно так завершувати червневу частину Ліги націй — але Німеччина хороша, і ми це знали. Ми дали їм занадто багато простору в першому таймі. Були й хороші моменти, попри результат, але в будь-якому разі це сумно.

Були помилки, бо ми не діяли у захисті як єдине ціле. Щось не спрацювало. Ми намагалися повернутися в гру та пішли на ризик.

Попереду у нас довгий шлях. Будуть і хороші моменти, і погані. Подивимося, що буде у вересні. Навіть сьогодні ввечері були деякі обнадійливі ознаки, такі як гол Гнонто та інші моменти, які ми створили, але Німеччина виступила краще за нас і заслужила перемогу", - розповів Манчіні.