Травма Яремчука виявилася несерйозною

Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук уникнув серйозної травми.

Про це повдіомляє Record.pt.

Яремчук пропустив останні матчі збірної України через травму. Йшлося про пошкодження гомілкостопу, ступінь тяжкості не повідомлялася.

За інформацією португальських ЗМІ, Яремчук уникнув серйозної травми. Відновлення не триватиме багато часу.

У нинішньому сезоні на рахунку Яремчука 9 голів та 6 асистів у 43 матчах за Бенфіку у всіх турнірах.

Раніше збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй.