Маркевич: У Фенербахче - багато "старичків"

Динамо Київ має хороші шанси проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Не бачу нічого страшного в такому супернику, як Фенербахче. Що АЕК, що Фенербахче - не є особливою загрозою. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають у футбол. Тому, жереб непоганий.

Бачив кілька разів матчі Фенербахче - багато "старичків". При цьому, не думаю, що вони будуть серйозно готові в липні. Кияни мають хороші шанси пройти далі", - сказав Маркевич.