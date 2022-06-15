Головне
Збірна України зіграла внічию з Ірландією у Лізі націй
Вчора 23:37 926
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Сьогодні 22:17 4660 1
Забарний увійшов до номінантів на премію Golden Boy-2022
Сьогодні 15:18 281
Динамо зіграє з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:18 909
Визначилися усі учасники чемпіонату світу-2022 у Катарі
Сьогодні 08:58 449
Коста-Рика здолала Нову Зеландію та вийшла на чемпіонат світу
Сьогодні 08:29 333
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації
Вчора 23:52 1121
Україна - Ірландія 1:1. Як це було
Вчора 23:34 13781
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй
Вчора 21:39 2933
Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Вчора 16:10 933
Прямі трансляції

Маркевич: У Фенербахче - багато "старичків"

Сьогодні 22:27 127 0
Мирон Маркевич прокоментував шанси Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Маркевич: У Фенербахче - багато "старичків"
#Динамо Київ, #Фенербахче, #Мирон Маркевич

Джерело - 1927.kiev.ua.

Динамо Київ має хороші шанси проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Не бачу нічого страшного в такому супернику, як Фенербахче. Що АЕК, що Фенербахче - не є особливою загрозою. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають у футбол. Тому, жереб непоганий.

Бачив кілька разів матчі Фенербахче - багато "старичків". При цьому, не думаю, що вони будуть серйозно готові в липні. Кияни мають хороші шанси пройти далі", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Динамо розпочне підготовку до Лігичемпіонів наприкінці червня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО 1914
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО 1099
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу 4660 1
Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації Угорщина розгромила Англію, Німеччина забила п'ять голів Італії. Результати матчів Ліги нації 1121
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО 1648
Україна - Ірландія 1:1. Як це було Україна - Ірландія 1:1. Як це було 13781
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 94587
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12852
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10961
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25504 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3559 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9973 3