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Сабо: Фенербахче - слабкий суперник

Сьогодні 21:28 162 0
Йожеф Сабо оцінив жереб киян у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сабо: Фенербахче - слабкий суперник
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче, #Йожеф Сабо

Джерело - Чемпіон.

Динамо має хороші шанси, аби пройти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"АЕК був би простішим суперником для Динамо, на мою думку. Вони грають в "м'якіший" футбол, якщо можна так сказати. Турки ж - жорсткіші. Фенербахче - слабкий суперник, але потрібно дивитися, а якому стані будемо ми, як пройде підготовка. Дуже важливо, щоб були ігри, бо тренування - це одне, а ігри - зовсім інше. Шанси пройти Фенербахче - хороші, але велику роль відіграє підготовка до цих зустрічей.

Не можна забувати, що ми - в стані війни і думки та погляди наших гравців спрямовані в Україну: як там наші хлопці, скільки гине молодих людей... В будь-якому разі, я постійно про це думаю", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Динамо розпочне підготовку до Лігичемпіонів наприкінці червня.

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