Красніков: Ярославський не охолов до футболу

Президент Металіста Олександр Ярославський не охолов до футболу.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

"В Олександра Ярославського зараз вистачає своїх турбот, і він довірив мені керування Металістом. Але він повністю у темі всіх питань та продовжує фінансувати клуб. У нас усе йде за планом.

Олександр Владиленович не охолов до футболу, головне, щоб у нього ніхто не відбивав бажання", - розповів Красніков.