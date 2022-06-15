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Красніков: Ярославський не охолов до футболу

Сьогодні 18:16 119 0
Євген Красніков підтвердив, що зараз повністю веде справи у клубі
Красніков: Ярославський не охолов до футболу
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Ярославський, #Євген Красніков

Джерело - fanday.net.

Президент Металіста Олександр Ярославський не охолов до футболу.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

"В Олександра Ярославського зараз вистачає своїх турбот, і він довірив мені керування Металістом. Але він повністю у темі всіх питань та продовжує фінансувати клуб. У нас усе йде за планом.

Олександр Владиленович не охолов до футболу, головне, щоб у нього ніхто не відбивав бажання", - розповів Красніков.

Раніше Металіст розповів про плани підготовки до сезону.

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