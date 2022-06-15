Тренер збірної України розповів про нічию в матчі з Ірландією

Гравці збірної України з футболу зробили усе можливе для успішних виступів у червневих матчах у відборі до ЧС та Лізі націй.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Хлопці молодці, дотягнули до кінця. Сил вже бракувало, це п’ята гра. Дякую їм дуже. Була втома, хлопці втомилися. Всі перехворіли, по 2-3 дні була температура. Зараз теж 3 занедужало. Я очікував, що буде дуже тяжко. добре що відігрались була".

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"Так, була розмова в перерві. Вони сами зібралися і підбадьорювали один одного. Передаємо привіт ЗСУ - хлопці, ми грали для вас, щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили. Ми зробили все можливе. Будемо далі думати що робити вже у вересні. Ми на першому місці у групі, потім почнеться чемпіонат, а там будемо рухатись далі", - сказав Петраков.

Нагадаємо, після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами.