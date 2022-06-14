Погба узгодив перехід у Ювентус

Про перехід оголосять у липні

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба повернеться у Ювентус.

Про це повідомляє Goal Italia.

Сторони узгодили всі деталі контракту. Про його перехід оголосять у липні.

У 2012-2016 роках француз грав за Ювентус, після чого повернувся в МЮ. На рахунку гравця 39 голів та 51 асист у 233 матчах за Манчестер Юнайтед.

Разом з "Ювентусом" Погба 4 рази виграв чемпіонат Італії, двічі – Кубок країни і 3 рази – Суперкубок.

Раніше повідомлялося, що Погба отримав пропозиції від Реала та ПСЖ.