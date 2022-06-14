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Сабо: Мені соромно, що я мадяр

Сьогодні 19:15 190 0
Йожеф Сабо прокоментував дії угорської влади
Сабо: Мені соромно, що я мадяр
#Йожеф Сабо

Джерело - Sportarena.

Екстренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо відреагував на поведінку угорської влади стосовно України у війні з росією.

Про це розповів сам фахівець.

"Я слухав Орбана, він каже, що в Бучі було інсценування. Мені дзвонять угорські журналісти, я похабно себе веду, кажу, що у Орбана закороткий язик, щоб лизати дупу путіну. Мені соромно, що я мадяр. Не може бути такого, що сусід відмовляється від нас тільки тому, що йому дають газ на 100 доларів дешевше.

Боюсь, що у нас може намалюватися ще один жахливий сусід. Говорили, що у нашого Президента Зеленського щось із головою. Як їм не соромно? А вони подумали, що буде з росією, якщо ми виграємо війну?", - розповів Сабо.

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