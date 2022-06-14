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Максимов відхлив пропозицію азербайджанського клубу

Сьогодні 17:11 82 0
Юрій Максимов прокоментував пропозицію з Азербайджану
Максимов відхлив пропозицію азербайджанського клубу
#Ворскла, #Юрій Максимов

Джерело - Чемпіон.

Екснаставник Ворскли Юрій Максимов мав варіанти продовження своєї тренерської діяльності.

Про це розповів сам фахівець у коментарі SportArena.

"Тему з Ворсклою я закрив. Є керівництво клубу, яке все вирішило. Це не мої справи. Є життя, яке все розставить на місця. У мене була пропозиція з Азербайджану, але щось не захотів їхати. Така ситуація в країні, зараз їхати, сім’ю покидати… Це команда Кешля, з якою я Кубок країни вигравав (прим. – у сезоні 2017/18). Потрібно трохи почекати, зараз не до футболу. Хочу залишитися в Україні", – сказав Максимов.

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