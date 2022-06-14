Суарес хоче перейти у Ювентус

Луїс Суарес шукає новий клуб

Нападник Луїс Суарес може стати гравцем Ювентуса.

Агенти гравця запропонували керівництву Старої синьйори підписати уругвайського футболіста. В Ювентусі сумніваються у доцільности угоди — Суарес хоче отримувати близько п’яти мільйонів євро на рік.

При цьому Ювентус продовжує розглядати варіант із Суаресом. Італійський клуб не може домовитися про продовження контракту з Альваро Моратою, а також досі не знайшов заміну для Пауло Дибалі.

Повідомлялося, що у підписанні Суареса зацікавлені Інтер, Севілья та Астон Вілла. Також послугами уругвайця цікавилася Аталанта українця Руслана Маліновського.

Минулого сезону Суарес забив 13 голів та віддав три результативні передачі в 45 матчах Атлетіко в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Суареса.