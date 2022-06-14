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Суарес хоче перейти у Ювентус

Сьогодні 17:26 68 0
Луїс Суарес шукає новий клуб
Суарес хоче перейти у Ювентус
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Луїс Суарес

Джерело - sportarena.com.

Нападник Луїс Суарес може стати гравцем Ювентуса.

Агенти гравця запропонували керівництву Старої синьйори підписати уругвайського футболіста. В Ювентусі сумніваються у доцільности угоди — Суарес хоче отримувати близько п’яти мільйонів євро на рік.

При цьому Ювентус продовжує розглядати варіант із Суаресом. Італійський клуб не може домовитися про продовження контракту з Альваро Моратою, а також досі не знайшов заміну для Пауло Дибалі.

Повідомлялося, що у підписанні Суареса зацікавлені Інтер, Севілья та Астон Вілла. Також послугами уругвайця цікавилася Аталанта українця Руслана Маліновського.

Минулого сезону Суарес забив 13 голів та віддав три результативні передачі в 45 матчах Атлетіко в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Аталанта хоче підписати Суареса.

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