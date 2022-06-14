Козловський позбавлений повноважень депутата Львівської облради

Президент Руху перебував у статусі депутата з 2020 року

Президент Руха Григорій Козловський був позбавлений повноважень депутата на XIIІ черговій сесії Львівської обласної ради.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Підставою для такого рішення стала особиста заява депутата, оприлюднена на початку травня.

Голова облради Ірина Гримак заявила, що Козловський "займається іншим родом діяльності, що не дає йому можливості повноцінно виконувати депутатські обов’язки".

Функціонер перебував у статусі депутата з 2020 року, очолювавши комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів.