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Козловський позбавлений повноважень депутата Львівської облради

Сьогодні 13:50 63 0
Президент Руху перебував у статусі депутата з 2020 року
Козловський позбавлений повноважень депутата Львівської облради
#Рух, #Григорій Козловський

Джерело - Zaxid.net.

Президент Руха Григорій Козловський був позбавлений повноважень депутата на XIIІ черговій сесії Львівської обласної ради.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Підставою для такого рішення стала особиста заява депутата, оприлюднена на початку травня.

Голова облради Ірина Гримак заявила, що Козловський "займається іншим родом діяльності, що не дає йому можливості повноцінно виконувати депутатські обов’язки".

Функціонер перебував у статусі депутата з 2020 року, очолювавши комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів.

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