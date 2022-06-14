На ЧС-2022 може використовуватися система фіксації офсайдів

ФІФА розглядає можливість використання напівавтоматичної системи фіксації офсайдів на ЧС-2022 в Катарі.

Про це розповів президент організації Джанні Інфантіно.

"Напівавтоматична система фіксації офсайду виглядає дуже добре і багатообіцяюче. Ми тестували її на клубному чемпіонаті світу та Кубку арабських націй і залишились задоволеними. Наші експерти вивчають ці випробування перед тим, як прийняти рішення, чи буде вона застосована на чемпіонаті світу", - сказав Інфантіно.