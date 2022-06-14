Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
12.06.2022 19:52 1035
Україна прийме Ірландію, Німеччина зіграє з Італією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 10:17 290
Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 09:57 1261
Австралія по пенальті переграла Перу і вийшла на ЧС-2022
Сьогодні 08:16 352
Джошуа підписав довгострокову угоду з DAZN
Вчора 21:45 354
У Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова - Вацко
Вчора 21:12 361
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 19:06 14519
Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів
Вчора 16:44 925
Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй
Вчора 12:54 567
Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі
Вчора 11:40 1341
Прямі трансляції

На ЧС-2022 може використовуватися система фіксації офсайдів

Сьогодні 10:30 160 0
Інфантіно розповів про можливі нововведення на чемпіонаті світу
На ЧС-2022 може використовуватися система фіксації офсайдів
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - Чемпіон.

ФІФА розглядає можливість використання напівавтоматичної системи фіксації офсайдів на ЧС-2022 в Катарі.

Про це розповів президент організації Джанні Інфантіно.

"Напівавтоматична система фіксації офсайду виглядає дуже добре і багатообіцяюче. Ми тестували її на клубному чемпіонаті світу та Кубку арабських націй і залишились задоволеними. Наші експерти вивчають ці випробування перед тим, як прийняти рішення, чи буде вона застосована на чемпіонаті світу", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, Австралія по пенальті переграла Перу і вийшла на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй Україна - Ірландія: онлайн-трансляція Ліги націй 1261
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14519
Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів 925
Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 5024
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 877
Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Ірландія: де дивитися матч Ліги націй 1152
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 15230
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43407
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86507
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72333 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17885
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40215 1