Хаві визначив майбутнє Піке у Барселоні

Піке більше не входить у плани тренера

Головний тренер Барселони Хаві змінить роль захисника Жерара Піке у наступному сезоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Жерар Піке вже знає, що не входить у плани наставника на наступний сезон. Хаві більше не бачить у 35-річному захиснику гравця стартового складу. Максимум, на що може розраховувати ветеран – статус футболіста ротації. У особистій розмові, яка відбулася кілька днів тому, тренер повідомив про це колишньому партнеру, а нині підопічному.

Хаві вважає, що недоцільно розраховувати на гравця, який має невиправдано високу зарплату, часто травмується і відволікається на нефутбольні речі. Тренер переконаний, що гроші, які платять третьому номеру, могли б піти на зарплату новачкам або поповнити трансферний бюджет.

Сам Піке налаштований боротися за місце у складі і довести Хаві помилковість його висновку.

Піке виступає за Барселону з 2008 року. У сезоні 2021/22 зіграв 39 матчів, забив 3 голи.

Нагадаємо, Піке та Шакіра оголосили про розлучення.