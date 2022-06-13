Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
12.06.2022 19:52 923
Джошуа підписав довгострокову угоду з DAZN
Вчора 21:45 179
У Динамо немає пропозицій щодо трансферу Циганкова - Вацко
Вчора 21:12 200
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 19:06 14230
Леоненко: Лунін не заслужив на кубок Ліги чемпіонів
Вчора 16:44 721
Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй
Вчора 12:54 489
Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі
Вчора 11:40 1152
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції
Вчора 11:07 220055
Харлан: Україна завжди у мене в серці, у мене в душі
Вчора 10:24 305
Франція прийме Хорватію, Данія зіграє з Австрією: розклад матчів Ліги націй
Вчора 09:55 294
Прямі трансляції

Хаві визначив майбутнє Піке у Барселоні

Вчора 22:25 285 0
Піке більше не входить у плани тренера
Хаві визначив майбутнє Піке у Барселоні
Фото - gettyimages
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Жерар Піке

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Барселони Хаві змінить роль захисника Жерара Піке у наступному сезоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Жерар Піке вже знає, що не входить у плани наставника на наступний сезон. Хаві більше не бачить у 35-річному захиснику гравця стартового складу. Максимум, на що може розраховувати ветеран – статус футболіста ротації. У особистій розмові, яка відбулася кілька днів тому, тренер повідомив про це колишньому партнеру, а нині підопічному.

Хаві вважає, що недоцільно розраховувати на гравця, який має невиправдано високу зарплату, часто травмується і відволікається на нефутбольні речі. Тренер переконаний, що гроші, які платять третьому номеру, могли б піти на зарплату новачкам або поповнити трансферний бюджет.

Сам Піке налаштований боротися за місце у складі і довести Хаві помилковість його висновку.

Піке виступає за Барселону з 2008 року. У сезоні 2021/22 зіграв 39 матчів, забив 3 голи.

Нагадаємо, Піке та Шакіра оголосили про розлучення.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Україна - Ірландія - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 737
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 14230
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції 220055
Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 4910
Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі 1152
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО 2270
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23283
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4469
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25467 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5402
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39139
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7415 1