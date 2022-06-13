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Челсі готує трансфер оборонця ПСЖ

Сьогодні 19:55 167 0
Ашраф Хакімі може змінити клуб
Челсі готує трансфер оборонця ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Хакімі, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Челсі хоче придбати захисника французького Парі Сен-Жермен та національної збірної Марокко Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Caughtoffside.

У трансфері особисто зацікавлений головний тренер "синіх" Томас Тухель. Проте ймовірність переходу Хакімі у Челсі оцінюється як низька.

Минулого сезону 23-річний Ашраф Хакімі провів за ПСЖ 41 матч, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач. Його трансферна вартість оцінюється у 65 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Хакімі хоче покинути ПСЖ.

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