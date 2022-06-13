Челсі готує трансфер оборонця ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Челсі хоче придбати захисника французького Парі Сен-Жермен та національної збірної Марокко Ашрафа Хакімі.
Про це повідомляє Caughtoffside.
У трансфері особисто зацікавлений головний тренер "синіх" Томас Тухель. Проте ймовірність переходу Хакімі у Челсі оцінюється як низька.
Минулого сезону 23-річний Ашраф Хакімі провів за ПСЖ 41 матч, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач. Його трансферна вартість оцінюється у 65 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Хакімі хоче покинути ПСЖ.