Челсі готує трансфер оборонця ПСЖ

Ашраф Хакімі може змінити клуб

Челсі хоче придбати захисника французького Парі Сен-Жермен та національної збірної Марокко Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє Caughtoffside.

У трансфері особисто зацікавлений головний тренер "синіх" Томас Тухель. Проте ймовірність переходу Хакімі у Челсі оцінюється як низька.

Минулого сезону 23-річний Ашраф Хакімі провів за ПСЖ 41 матч, забив 4 голи і віддав 6 результативних передач. Його трансферна вартість оцінюється у 65 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Хакімі хоче покинути ПСЖ.