Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй

Збірна України має посісти перше місце у своїй групі Ліги В Ліги націй.

Про це заявив екскапітан збірної України Олег Лужний.

"Я бачив, як наша збірна грала з шотландцями, Ірландією, з вірменами. Ми на голову сильніші за всі ці збірні. Не бачу проблем, щоб зайняти перше місце. І за грою ми найкраще виглядаємо. Такі команди стають в захист, і його тяжко пройти. Усі подібні ігри йдуть до забитого голу. Забиваєш - і вони потім розкриваються, не знають, що робити, і вже легше грати. Стає спокійніше, кожен гравець має впевненість, бо тягар вже знято. Яка різниця, переможемо ми 1:0 чи 3:0?

У наші часи вірмени були веселішими, ніж те, що ми побачили. Ці взагалі дуже слабенько виглядали, але було дуже важко з ними грати. Вірмени - це домашня команда, вони дуже неприємними були. Тоді це була набагато краща команда, ніж зараз.

У тому, що ми виграємо війну та переможемо нашого ворога, ніхто не сумнівається. Думаю, на все є свій час. Прийде певний час, усе стане на місце, і наш футбол мусить прогресувати, бо у нас футбольна країна, люди люблять футбол, багато талантів. І після цієї війни ми підемо на високий рівень", - сказав Лужний.