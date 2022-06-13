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Колишній воротар Металіста 1925 вступив до лав ЗСУ

Сьогодні 12:10 110 0
Зарубін вирішив зі зброєю захищати Україну
Колишній воротар Металіста 1925 вступив до лав ЗСУ
#Руслан Зарубін

Джерело - fanday.net.

Колишній воротар Олександрії та Металіста 1925 Руслан Зарубін розпочав службу у Збройних силах України.

Про це заявив сам ексгравець.

"Мені здається, мало хто має бажання воювати. Це швидше обов'язок. Для себе вирішив, що якщо можу чимось допомогти, то треба йти та допомагати. У будь-якому разі це було свідоме рішення, яке йшло зсередини. Я ніколи не уявляв себе військовим, але коли бачиш, як воюють зовсім молоді хлопці чи такі, як Юрій Миколайович Вернидуб, не можеш залишатися осторонь.

Я ніколи не служив. Більше того, навіть зброю ніколи в руках не тримав - не було такої тяги. У школі, звісно, ​​були уроки ДПЮ, як у всіх. Але нічим серйозним ми там не робили. Хіба що навчилися надягати протигаз і кілька разів розібрали автомат. Але нічого - на війні швидко вчишся.

11 травня я вже був у частині. За два тижні пройшли курс молодого бійця, після чого поїхали на місця дислокації. Це Нацгвардія. Ті, хто має бажання, можуть потрапити без проблем. Звичайно, якщо є якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, то можуть не взяти, а решту можна", - сказав Зарубін.

Зазначимо, що Зарубін завершив кар'єру футболіста у 2021 році.

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