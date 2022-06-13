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Караваєв: Плануємо повернутися до елітного дивізіону Ліги націй

Сьогодні 10:55 123 0
Футболіст поділився враженнями від перемоги над Вірменією
Караваєв: Плануємо повернутися до елітного дивізіону Ліги націй
#Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України хочуть швидше повернутися до Ліги А Ліги націй.

Про це заявив захисник команди Олександр Караваєв.

"Вийшло добре. Коли я віддавав передачу, захисник вибивав, причому прямо мені на ногу. Мені нічого не залишалося, окрім як пробити. Удар був точний. Звісно, ​​коли рахунок 2:0, то ще легше грати. З розумінням, що ведемо в рахунку, потрібно довести матч до логічного завершення.

А потім вийшов Миколенко і забив такий нереальний м'яч. Ми тільки радіємо один одному, коли хтось забиває гол або віддає результативну передачу. Це сприяє загальному результату команди. Така атмосфера панує завжди. Це дуже цінно.

Ми розуміємо, що вилетіли з елітного дивізіону за спортивним принципом. Дуже прикро. Але ми це приймаємо, бо вже не скасувати. Ми граємо в лізі і повинні на футбольному полі доводити, що здатні виступати в дивізіоні А. Робитимемо все, щоб виграти кожен матч та вийти в лігу А якнайшвидше", - сказав Караваєв.

Раніше збірна України святкувала перемогу над Вірменією (3:0) у Лізі націй.

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